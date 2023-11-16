Известно, что Барских перевел на украинский собственные старые песни. Также певец начал писать и выпускать украиноязычные треки.
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Макс Барских честно сказал, общается ли в быту на украинском
Артист признался, что полностью не лишился русского языка в своей жизни. Он общается на нем с мамой, которая проживает в Херсоне, потому что для нее так привычно. Поэтому он не хочет ее заставлять ее переходить на украинский.
Если со мной общаются на украинском, я также отвечаю на украинском. Честно говоря, мама моя, например, – ее не переделаешь. Она общается на русском всю жизнь. Это будет странно в коммуникации, поэтому в быту я могу общаться иногда так, как мне удобнее. Но стараюсь больше и больше разговаривать именно на украинском языке,
– рассказал Макс.
Барских также поделился, как относится к артистам, которые имели определенные скандалы после начала полномасштабного вторжения. Он отметил, что не хочет кого-то осуждать.
Люди совершают определенные поступки. Я тоже раньше мог кого-то обвинить в чем-то, но со временем научился просто думать: "Окей, ты не понимаешь поступок этого человека, но попробуй поставить себя на его место",
– сказал Макс.
Артист отметил, что никого не оправдывает, но считает, что у каждого человека есть право на ошибку. В частности, он высказался об Олеге Виннике.
Если Винник анонсирует концерт и к нему придут люди, то почему нет? Если никто не придет, это будет показатель. Просто не люблю, когда начинают ненавидеть людей за то, что они проявили слабость в определенный момент,
– добавила знаменитость.
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Макс Барских начал петь на украинском
- В сентябре артист выпустил первый украиноязычный альбом. В него вошли 10 песен. Барских признался, что временно прекратил работу над англоязычными треками, потому что почувствовал запрос общества на украиноязычную музыку.
- В августе Надя Дорофеева и Макс Барских выпустили дуэтную песню "Ритмы". Им хватило недели, чтобы снять клип на этот трек. По словам исполнителей, это композиция о "флешбеках из прошлого, о друзьях, о печали, боли, слезах и ярости, которые превращаются в отчаянный танец".
- В июне стало известно, что певец начал переводить свои песни на украинский. В частности, на родном языке зазвучали хиты "Хочу танцевать", "Подруга – ночь", "Туманы" и "Береги". Поклонникам Макса очень понравились песни в украиноязычной версии.