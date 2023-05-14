Швеция в седьмой раз победила на Евровидении. В этом году страну во второй раз представляла певица Лорин с конкурсной песней Tattoo. Но не все фаны довольны результатом конкурса, потому что считают трек скопированным. 24 Канал собрал все детали скандала.

Смотрите также "Купленная победа": в сети возмущенно обсуждают триумф Лорин на Евровидении-2023

Сходство с песней Мики Ньютон и Flying Free

Сходство трека Tattoo с песней украинской певицы Мики Ньютон "В плену" 2005 года заметили еще задолго до финала Евровидения-2023.

"О том, что эта песня списана с Мики Ньютон, вообще молчу";

"Предлагаю в следующем году Лорин вновь выступать, зачем кому-то давать шанс на победу. У Мики Ньютон еще много песен есть".

Еще тогда Мика Ньютон подтвердила, что мелодии схожи, но не захотела начинать скандал. Сейчас она тоже отмечает, что не хочет комментировать тему Евровидения.

Мика Ньютон – В плену: смотрите видео

Лорин – Tattoo: смотрите видео онлайн

К слову, представителям Украины, группе TVORCHI, тоже кажется похожей песня Лорин и Мики Ньютон. "Оно похоже. Очень похоже", – лаконично прокомментировали музыканты. Но отметили, чтобы каждый сам сделал выводы.

Внимательные слушатели заметили, что мотив песни и Лорин, и Мики Ньютон напоминает трек 1999 года Flying Free от группы Pont Aeri.

Pont Aeri – Flying Free, сравнение с Tattoo: слушайте онлайн

Сходство с песней Abba и Кэти Перри

Конкурсная песня Лорин также имеет общее, по мнению фанатов, с треком группы Abba. "Не удивлюсь, если они сознательно использовали Abba как источник вдохновения", "Это плагиат двух песен группы ABBA и украинской певицы Мики Ньютон", – пишут в сети.

Abba – The Winner: слушайте онлайн

Даже на этом комментарии о плагиате не завершились. Припев конкурсной песни Лорин напомнил пользователям один из популярных треков Кэти Перри.

"А эта Лорин использовала в припевах часть Кэти Перри песни Firework. Вот послушайте – 1:1. Как это так? Это неправильно. Где справедливость?".

Кэти Перри – Firework: смотрите видео онлайн

Важно заметить, что пока Лорин не комментировала упреки в плагиате и критике от фанатов Евровидения. Многие поклонники заступаются за нее со словами: "Это не плагиат, потому что это не одни и те же ноты, а для того, чтобы это был плагиат, должно совпадать более 8 тактов".