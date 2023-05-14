13 мая прогремел большой финал Евровидения-2023. На конкурсе победила Швеция – уже в седьмой раз страна получила первое место. Представляла ее Лорин – певица, вторично принявшая участие в Евровидении.
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Лорин критикуют из-за победы второй раз
Певица Лорин получила 583 балла от судей и зрителей, хотя зрительское голосование выиграл представитель Финляндии. В сети мнения еврофанов делятся: многие считают победу Швеции незаслуженной. Многие из них хотят добиться отмены голосования национальных жюри.
- "Тот же ритм, те же движения.... это снова Euphoria. Поздравляем Лорин, но на этот раз еще один артист заслуживал победы";
- "Финляндия должна была выиграть, это было гораздо лучше, чем Швеция";
- "Финляндия получила баллы от зрителей из каждой страны, самым низким было 6 очков. Лорин не получила ни одного 12 баллов, только 1 – 4. Цифры не врут, пусть решает народ";
- "Что люди запомнят? Зрители скандировали Käärijä и Cha Cha Cha во время результатов. Вот такая песня конкурса этого года. Tattoo будет записана как победитель, но каждый, кто видел, знает, что лучше";
- "Поскольку голоса зрителей не решают ничего, я не буду голосовать в следующем году. Финляндия стала несомненным победителем";
- "Как удобно, что Швеция выиграет конкурс Евровидения, когда в следующем году 50-летие Abba. Пахнет организацией".
Победительница Евровидения – Швеция / Фото из инстаграма Евровидения
Важно отметить, что такого же мнения придерживаются украинцы:
- "Фу, финны были лучше в 100 раз! Куплена победа";
- "Кто-то вообще запомнил ее выступление?";
- "И ради этого я не спала ко второй?".
Но многие продолжают поддерживать Лорин. Ее победу считают заслуженной с учетом вокала и постановки.
- "Приветствие! Она этого заслуживала";
- "Люди, с вами все ок? Какие финны? Вы с ума сошли, это вокальный конкурс, а не цирк. Лорин достойно получила свою награду";
- "Совет за Лорин. Скажу непопулярное мнение: Финляндия ни о чем. Не очень понимаю, чем нравится эта песня. Разве что возможностью покричать-подпеть";
- "Зачем? Она знает, что такое победить и почувствовать победу! Она просто лишила кого-то такой возможности, кто еще этого не чувствовал. Обидно!".