13 мая прогремел большой финал Евровидения-2023. На конкурсе победила Швеция – уже в седьмой раз страна получила первое место. Представляла ее Лорин – певица, вторично принявшая участие в Евровидении.

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Лорин критикуют из-за победы второй раз

Певица Лорин получила 583 балла от судей и зрителей, хотя зрительское голосование выиграл представитель Финляндии. В сети мнения еврофанов делятся: многие считают победу Швеции незаслуженной. Многие из них хотят добиться отмены голосования национальных жюри.

"Тот же ритм, те же движения.... это снова Euphoria. Поздравляем Лорин, но на этот раз еще один артист заслуживал победы";

"Финляндия должна была выиграть, это было гораздо лучше, чем Швеция";

"Финляндия получила баллы от зрителей из каждой страны, самым низким было 6 очков. Лорин не получила ни одного 12 баллов, только 1 – 4. Цифры не врут, пусть решает народ";

"Что люди запомнят? Зрители скандировали Käärijä и Cha Cha Cha во время результатов. Вот такая песня конкурса этого года. Tattoo будет записана как победитель, но каждый, кто видел, знает, что лучше";

"Поскольку голоса зрителей не решают ничего, я не буду голосовать в следующем году. Финляндия стала несомненным победителем";

"Как удобно, что Швеция выиграет конкурс Евровидения, когда в следующем году 50-летие Abba. Пахнет организацией".



Победительница Евровидения – Швеция / Фото из инстаграма Евровидения

Важно отметить, что такого же мнения придерживаются украинцы:

"Фу, финны были лучше в 100 раз! Куплена победа";

"Кто-то вообще запомнил ее выступление?";

"И ради этого я не спала ко второй?".

Заметим, Лорин обвиняли в плагиате. Поклонники Мики Ньютон услышали в песне Tattoo знакомую мелодику трека "В плену". Но украинская артистка решила не бросаться обвинениями раньше времени. Также многим конкурсная песня Лорин напоминает саундтрек фильма "Дюна".

Но многие продолжают поддерживать Лорин. Ее победу считают заслуженной с учетом вокала и постановки.