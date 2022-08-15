Обернулась флагом и пела по-русски: как прошел благотворительный концерт Лободы в Риге

Певица Светлана Лобода продолжает благодарить европейцев за то, что те приняли украинцев за границей во время войны. После вторжения россии она перестала давать там концерты, теперь же выступает за Украину. 14 августа состоялся большой концерт в поддержку украинцев. Впрочем, было много моментов, которые вызвали вопрос у поклонников.

Анонс концерта в Латвии сразу вызвал диссонанс среди подписчиков Лободы, ведь она приглашала на событие на русском, а не на украинском, на которое она якобы недавно перешла. Также пользователи сети не понимали, какой у нее будет репертуар на концерте, ведь практически все песни – русскоязычные.

К слову "Европейцам сорвет крышу": фанаты не знают, что ждать от Лободы на концерте в Риге

Лобода с концертом в Риге

Впрочем, все произошло так, как и подозревали пользователи соцсетей. Свой концерт она начала новой украинской песней "Молитва", после чего можно было услышать весь другой попрепертуар на русском. Также на инстаграм-странице Лободы можно увидеть, что она обернулась сине-желтым флагом с трезубцем и исполняла "Щедрик" Николая Леонтовича.

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Для концерта она выбрала несколько образов в синих и желтых цветах.

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В частности, Лобода поблагодарила Латвию и всех ее жителей за гостеприимство и неравнодушие во время войны.

"Рига! Я благодарю ваш замечательный город и вашу страну за ту помощь и поддержку, которую вы сегодня оказываете Украине и украинским беженцам. Низкий вам поклон. Сегодня я пою для каждого из вас и для миллионов людей, разбросанных миром, бежавших от ужасов войны , потеряли свои дома, родных, близких… Я буду всегда с теми, кто встал на сторону добра! Потому что прав всегда тот, кто защищает свой дом, свою семью, свою страну!!" – написала Лобода в инстаграмме.

Отметим, что на благотворительном концерте Лободы собралось тысячи людей, которые подпевали ей в песнях и светили фонариками на телефоне.

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Лобода и Украина