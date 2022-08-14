Днем ранее Лобода опубликовала в своем инстаграмме видео, где пригласила всех поклонников прийти на ее концерт в Риге, Латвии, в 20:30. Там он будет петь в поддержку Украины.

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Хочу, чтобы закатилось солнце, чтобы вам было комфортно. Я вас очень жду в 8:30, там я буду на сцене. Собирайтесь до 8:00. До встречи!

– поделилась Лобода.

В сети также она опубликовала распространенное инстаграмм-сторис, где можно увидеть сине-желтую афишу концерта на одной из улиц Риги.



Светлана Лобода в Риге / Фото из инстаграм-сторис Лободы

Реакция сети

Многие поклонники с радостью отреагировали на приезд украинки:

"Какая хорошая! Уверены, что будет суперконцерт ️️";

"Знаменитая певица, славного выступления! Браво";

"У вас прекрасный вид! Удачи завтра на концерте!";

"Кто бы что ни говорил, но Лобода – великий человек и лучший человек";

"Главное, что песни красивые, душевные. Украина больше всего! Всем мира и взаимопонимания";

"С нетерпением ждем!".

Впрочем, нашлось немало людей, которые не понимают, почему Лобода снова в соцсетях вернулась к русскому языку, и что она вообще сможет петь на сцене, когда у нее есть всего несколько украинских песен. Что интересно, среди них нашлось и много россиян, отмечающих лицемерие некогда любимой артистки:

"Европейцам сорвет крышу. Петь на русском и поддерживать Украину";

"А что же ты на украинском не говоришь, и не поешь?";

"Разговаривайте по-украински";

"А чего на русском транслируете? Давайте на украинском, вы же ненавидите Россию? Только вот почему-то деньги именно там вы заработали, а не на своей Родине – Украине";

"И снова слышать русский язык от Светланы, теперь понятно, что будут разговаривать и учить украинский язык только глубоко сознательные и с высокой культурой люди";

"Светлана! На каком языке будете петь?";

"А почему приглашение звучит на русском языке, это ведь для вас враждебная речь?".

Напомним, ранее Лобода рассказывала, что не исключает того, что поедет в москву зарабатывать деньги, но только в том случае, когда россияне прекратят истреблять народ Украины. Сейчас артистка находится за границей, а недавно побывала в деоккупированном Ирпене.