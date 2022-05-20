Следовательно, продюсер Евгения Яцута сейчас находится в надежде. Ее увидели в летнем белом платье, которое подчеркивало живот, в украинском павильоне на кинорынке в Каннах. Она была улыбающейся и счастливой.

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Евгения Яцута родит второго малыша Вакарчуку / Скриншот с видео ТСН

Сама же Евгения, как сообщили в СМИ, отказалась во что бы то ни стало комментировать. Такую новость не комментирует Святослав Вакарчук в своих соцсетях. Уже более 2,5 месяцев Вакарчук ездит по Украине с культурной миссией, поддерживая военных и гражданских. Вероятно, все это время пара не виделась и была в разлуке.

Что известно о личной жизни Вакарчука