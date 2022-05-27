Семьи во время войны предстают перед трудностями, но, по словам Анастасии Приходько, ее отношения с мужем не изменились. Все потому, что семья знает, что такое война еще с 2014 года.

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Анастасия Приходько рассказала об отношениях с мужем

Мы с ним столько проходили вместе. Мы с ним объездили всю зону АТО. Мы видели войну своими глазами. Потом мы проходили все стадии: я восстанавливалась и менялась, он терял бизнес. Потом восстанавливались… Было в нашей жизни. Мы просто пытаемся принять эту ситуацию и пытаемся существовать,

– поделилась исполнительница.

Певица добавила, что для того чтобы не "сломаться" из-за войны, надо принять, что она будет надолго. Звезда предполагает, что следующий год будет очень сложным.

Заметим, в отличие от Приходько отношения Наталки Денисенко с мужем изменились. Все потому, что с начала войны Андрей Фединчик стал военным.

"Нужно принять эту ситуацию. Ломаются те, кто думает, что это "спецоперация". Они думают, что это все скоро закончится. Нет, это очень большой срок, и 2023-й будет сложным. Просто надо себя настроить, что это надолго". Когда ты это поймешь, начнешь понемногу мыслить и думать, как жить дальше», – считает Анастасия Приходько.

Знаменитость поделилась, что во время войны близость тоже важна, ведь любовь лечит: "Это же проявление любви, взаимодействие с твоим любимым человеком – это объятия, ощущение того, что ты нужен. Мы сейчас все остались в таком состоянии, что мы не знаем, что будет дальше. И когда есть любимый человек рядом… Когда он может тебя обнять, поцеловать, сказать, что любит – своего рода это тоже лекарство. Любовь – это целебное лекарство".

Интервью с Анастасией Приходько: смотрите видео