Семьи во время войны предстают перед трудностями, но, по словам Анастасии Приходько, ее отношения с мужем не изменились. Все потому, что семья знает, что такое война еще с 2014 года.
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Анастасия Приходько рассказала об отношениях с мужем
Мы с ним столько проходили вместе. Мы с ним объездили всю зону АТО. Мы видели войну своими глазами. Потом мы проходили все стадии: я восстанавливалась и менялась, он терял бизнес. Потом восстанавливались… Было в нашей жизни. Мы просто пытаемся принять эту ситуацию и пытаемся существовать,
– поделилась исполнительница.
Певица добавила, что для того чтобы не "сломаться" из-за войны, надо принять, что она будет надолго. Звезда предполагает, что следующий год будет очень сложным.
"Нужно принять эту ситуацию. Ломаются те, кто думает, что это "спецоперация". Они думают, что это все скоро закончится. Нет, это очень большой срок, и 2023-й будет сложным. Просто надо себя настроить, что это надолго". Когда ты это поймешь, начнешь понемногу мыслить и думать, как жить дальше», – считает Анастасия Приходько.
Знаменитость поделилась, что во время войны близость тоже важна, ведь любовь лечит: "Это же проявление любви, взаимодействие с твоим любимым человеком – это объятия, ощущение того, что ты нужен. Мы сейчас все остались в таком состоянии, что мы не знаем, что будет дальше. И когда есть любимый человек рядом… Когда он может тебя обнять, поцеловать, сказать, что любит – своего рода это тоже лекарство. Любовь – это целебное лекарство".
Интервью с Анастасией Приходько: смотрите видео