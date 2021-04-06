Участница 11 сезона шоу "Холостяк" Юлия Карнаух побывала на индивидуальном романтическом свидании с Михаилом во Львове. Она призналась, что поцелуя не было, потому что гораздо важнее было узнать, какой Заливако, его взгляды на жизнь.

5 неделя популярного реалити-шоу прошла в древнем Львове. Главный герой Михаил Заливако организовал для девушек интересные и неординарные встречи. В частности, вместе с Юлей он отправился кататься на багги в лесу, а потом пригласил девушку в уютный ресторан на ужин.

Интересно Холостяк 11 сезон 5 выпуск: страстный массаж, горячий поцелуй и возвращение одной из участниц

Это индивидуальное свидание помогло им больше узнать друг о друге и сблизиться. Юлия и Михаил весело вместе провели время, а также откровенно поговорили. А вот поцелуй так и не состоялся, что повлекло активные обсуждения в сети.

Юлия Карнаух о поцелуй на первом свидании

Девушка отметила, что это было лишь первое свидание. Она практически не знает Михаила. Не знает, какой он человек, какие ценности и взгляды у него на жизнь. Поэтому для нее очень важно узнать и понять именно это.

Мы с Михаилом обсудили очень много важных и серьезных тем. Признаюсь, у меня никогда так еще не было и я сама не ожидала, что все пройдет именно так. Разговор был настолько глубоким, что задел каждую клеточку меня. Я постоянно была удивлена ​​и одновременно меня радовало то, о чем вообще меня спрашивает и чем интересуется мужчина. И то, что не было поцелуя, тогда было совсем не важным,

– поделилась Юлия.

Участница "Холостяка" ранее ставила на первое место внешность мужчины и чувство химии, а на все остальное закрывала глаза. Теперь она знает, какие отношения хочет для себя, и смотрит на все гораздо глубже.

Поцелуй легко получить, а вот наличие действительно глубокого общения – нет. И наше свидание было лучшим для меня,

– отметила Карнаух.

Интересное с 11 сезона реалити-шоу "Холостяк":