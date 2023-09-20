Лина Костенко подписала книгу для Дарьи Вдовенко, которая вышла с плакатом против Лободы

Писательница и поэтесса Лина Костенко поддержала харьковчанку Дарью Вдовенко, устроившую одиночный протест против скандальной певицы Светланы Лободы. 16-летняя девушка получила книгу с подписью.

Вдовенко подарили сборник "300 стихов" Лины Костенко. Раньше за харьковчанку также вступился писатель Руслан Горовой.

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Вдовенко получила книгу с подписью Лины Костенко

Книгу предоставило издательство "Абабагаламага", а писательница оставила на страницах свою подпись. Поэтесса пожелала Дарье Вдовенко "счастливой судьбы и светлых горизонтов бытия", а ее родному "Харькову – возрождение".



Харьковчанка получила книгу от Лины Костенко / Фото "Укринформа"

Дарине дарили книги и другие писатели

Юная активистка призналась журналистам, что после протеста получила большую поддержку украинцев. Кроме того, ему подарили еще несколько произведений. В частности, свои книги Дарье прислали писатели Руслан и Людмила Горовы, Андрей Кокотюха, Вахтанг Кипиани.

Очень интересной для меня стала книга о Марии Примаченко. Это очень красивое коллекционное издание, подаренное Алексеем Даниловым, секретарем СНБО. Конечно, это была неожиданность,

– рассказала харьковчанка.

Также Вдовенко получила книгу "Моя УПА" от Любови Загоровской.

Однако Дарья не скрывает, что у нее нету достаточно времени на прочтение всех этих книг. Ведь этим летом девушка поступила в Харьковскую академию дизайна и искусств, она учится по специальности "станковая живопись".

Протест Вдовенко против Лободы в Харькове: коротко