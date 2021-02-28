Успішна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик повідомила, що захворіла на коронавірус. Зірка зізналась, що дуже засмутилась, адже мусить скасувати всі найближчі зйомки.

Чимало українських та світових знаменитостей свого часу перехворіли на COVID-19. Одною з жертв коронавірусу стала Лілія Ребрик – телеведуча та акторка. Про це зірка повідомила в інстаграмі.

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Лілія Ребрик захворіла на коронавірус

Телеведуча оприлюднила допис, де написала, що змушена взяти невеличку відпустку в інстаграмі та на телебаченні. Лілія Ребрик зізналась, що була дуже засмучена, коли побачила в результатах аналізів слово "виявлено". У зв'язку з хворобою, зірка скасувала на 2 тижні всі зйомки з її участю.

Так, у мене коронавірус. На найближчі 2 тижні скасовані всі зйомки, вистави, ефіри "Ранку з Україною", мене не буде у марафоні на 8 березня,

– написала Лілія Ребрик.

Телеведуча додала, що не хоче відповідати на запитання стосовно її самопочуття. Поки що вона воліє, щоб це залишалося за кадром. Також Лілія Ребрик побажала всім міцного здоров'я.

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