В период рождественских праздников ведущая Лидия Таран вместе с дочкой Василисой отправилась на отдых в Турцию. По возвращении в Украину звезда сделала ПЦР-тест и получила положительный результат. Поэтому о заражении коронавирусом рассказала публично.

После празднования Рождества 43-летняя Лидия Таран устроила короткий отпуск в Турцию, который совпал по времени с локдауном в стране. Несмотря на то, что ведущая ТСН с 13-летней дочерью Василисой посетила крайне мало туристических достопримечательностей и много времени провела в номере, она все же заболела коронавирусом. О болезни знаменитость рассказала на фейсбук-странице.

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Лидия Таран заболела коронавирусом

Телеведущая сообщила, что по возвращении из Турции сделала ПЦР-тест и неожиданно для себя получила положительный результат. Поэтому сообщила, что находится на самоизоляции дома с сериалами, и объяснила, что ближайшие выпуски ТСН пройдут без нее.

К сожалению, я заболела COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции дома, – объявила Лидия Таран.

Знаменитость добавила, что в Турции придерживалась строгих карантинных требований и жесткого локдауна – в субботу и воскресенье находилась в отеле, как и все остальные туристы. Ведущая призналась, что ответственно относилась к своему здоровью, однако ей не удалось избежать заражения в путешествии.

"Всегда стараюсь дисциплинированно выполнять карантинные требования, носить маску, пользоваться антисептиком, избегаю больших скоплений людей и берегу от лишних контактов себя й близких. Этот вирус коварный и никогда не знаешь, где и как с ним столкнешься, даже если контролируешь ситуацию", – добавила Лидия Таран.

Симптомы коронавируса в Лидии Таран

Ведущая ТСН поспешила поделиться, что у нее легкая форма COVID-19. Из симптомов коронавируса у нее только температура 37,5. Звезда принимает лекарства и витамины в соответствии с рекомендациями врача.

Чувствую себя хорошо. У меня температура 37,5. Особых симптомов не чувствую. С врачом на связи, приймаю медикаменты и витамины,

– рассказала Лидия Таран.

Она призвала всех поклонников заботиться о себе и близких и, по возможности, больше быть дома на карантине, ведь COVID-19 коварный и непредсказуемый.