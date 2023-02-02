Музыкант Владимир Дантес, который радуется новой жизни после развода с Надей Дорофеевой, показал новое фото на своей странице. Он опубликовал милое фото с сыном Кацуриных.

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Дантес показал фото с сыном Кацуриным

Владимир Дантес показал фотографию, на которой позирует с годовалым сыном Михаила и Даши Кацуриных. Он на снимке держал Ивана одной рукой.

В сообщении исполнитель и юморист высказался о честности перед собой и другими. "Часто говорю, что надо быть с собой и со всеми честными. Часто слышу, что правда – это одно из сильнейших оружий в арсенале человека. И так же часто обманываю других и сам себя", – поделился Дантес.



Дантес с сыном Кацуриных / Фото из инстаграма Дантеса

Поклонники делились впечатлениями от сообщения артиста в комментариях. И хотя многие также рассказывали о честности, не обошлось без упоминания о том, подходит ли Дантесу отцовство.

"Дети тебе подходят";

"Именно смотрела интервью Даши, где она рассказывает об отношениях с Иваном. Вот и фото, очень милое";

"Вам очень подходит быть в роли "отца"";

"Какие милые";

"Видно, как малыш кайфует";

"Никогда бы никто не подумал о том, что когда-нибудь увидим Вову с ребенком".

Добавим, что Владимир Дантес уже рассказывал, какие у него отношения с детьми Даши Кацуриной. Он подчеркивал, что не может занимать роли папы, ведь отец у них есть. По словам артиста, у него хорошие отношения с обоими детьми. Он хорошо общается и со старшей дочерью, и с младшим сыном Кацуриных.