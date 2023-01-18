Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась новым фото на своей странице. Она показала, где находится во время съемок.

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Лилия Ребрик отдыхает в Яремче

Актриса и ведущая рассказала, что отправилась в командировку в горы. Судя по локации, Лилия Ребрик находится в Яремче – сердце украинских Карпат. Звезда рассказала, что горы возвращают ее к жизни после трагических новостей.

Дышу. Вдохновляюсь. Унимаю боль, что жжет изнутри. Горы всегда спасают в такие дни, дают точку опоры, возвращают к жизни. Это судьба, что именно сейчас я здесь, в командировке, на съемках. Кажется, мне это было просто нужно,

– призналась Лилия Ребрик.

Для фото актриса позировала на фоне живописных гор и у реки. Она предстала в бежевых брюках и ярко-красном свитере, накинув сверху пальто.



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Где бывает Лилия Ребрик