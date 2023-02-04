Ксения Мишина рассказала, что во время войны неожиданно на связь вышел ее бывший отец Платона. После исчезновения на многие годы мужчина захотел возобновить общение с сыном – актриса тогда согласилась.
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Общается ли сын Мишиной с отцом
В инстаграм-стороз на днях Ксению Мишину спросили, продолжился ли процесс знакомства отца с сыном. Звезда резко ответила, что нет.
Они больше не общаются. Мой ребенок должен вырасти ментально максимально здоровым, – объяснила актриса.
Мишина о сыне / Фото с инстаграм-сториз
Также добавим, что своего бывшего Александра Ксения Мишина называла тираном и манипулятором. По ее словам, мужчина "спускал ее с лестницы", а во время беременности и токсикоза заставлял работать. Возможно, отец Платона не изменился, поэтому актриса решила прекратить его общение с сыном.
Свободно ли сердце Мишиной
В инстаграме Ксения Мишина также не обошла вопрос о личной жизни. Фаны поинтересовались, свободно ли ее сердце. Актриса ответила эмоционально, подчеркнув, что счастье не в мужчинах и ребятах.
"Довольно думать, что ваше счастье в мужиках! Ваше счастье – у вас. Это какие-то советские навязчивые стереотипы. Бывают разные периоды: когда ты счастлива сама с собой, а когда ты можешь и хочешь осчастливить и мужчину рядом. Расслабьтесь, ищите счастья не в зависимости, а в своем пути, в своем существовании, в себе. А мужчина обязательно будет, если захотите", – написала артистка.
Мишина об отношениях с мужчинами / Фото с инстаграм-сториз