Популярность накрыла Лилию Ребрик в 2008 году, когда она стала ведущей танцевального проекта. Она почувствовала себя звездой, поэтому решила положить конец арендованным квартирам и метро. Так, в кризис актриса взяла кредит на квартиру – 114 тысяч долларов, а за все сбережения купила первую машину.

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"Я машину купила после того, как взяла кредит на квартиру. Я никогда не понимала, как люди покупают машину, если у них негде жить", – признается Лилия Ребрик.

Бешеную сумму денег она взяла на 20 лет, но сумела выплатить всего за 4. Звезда не понаслышке знает, что "кредиты мотивируют, собирают вместе, воспитывают ответственность".

Лилия Ребрик о наибольшем гонораре

Именно благодаря невероятному труду Лилия Ребрик получила самый большой гонорар за всю 20-летнюю карьеру – 50 тысяч долларов. Правда, актриса та и не рассекретила, за какой проект ее так щедро вознаградили.

50 тысяч долларов за один раз. Это был такой большой проект. Потратила их на машину,

– поделилась Лилия Ребрик.

Сейчас она твердо стоит на ногах и понимает, что "деньги – это свобода". Теперь семья Диких собирает на дом мечты, так как на карантине им очень понравилась загородная жизнь.

Лилия Ребрик с мужем и дочками / Фото из инстаграма актрисы

Самые большие гонорары украинских звезд