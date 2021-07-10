Раскрывать точную сумму Ольга Фреймут не стала. Неизвестно и то, в каком году она провела свой самый дорогой корпоратив, и сколько тогда стоили квартиры в Киеве. Однако ведущая заверила, что гонорар стал неожиданностью даже для нее.

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Был новогодний корпоратив. После корпоратива рассчитались, я дома посмотрела и поняла, что могу купить квартиру,

– вспомнила Оля Фреймут.

Хоть ее муж Владимир Локотко является генеральным директором "Нового канала", возвращаться на телевидение знаменитость не спешит. Все потому, что Фреймут не нравится, как она выглядит в кадре. Хотя, по ее словам, она "очень хорошая ведущая".

Сейчас звезда не гонится за популярностью и зарабатывает на жизнь благодаря этикету. Деньги Оле Фреймут приносят лекции, конференции, книги.

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