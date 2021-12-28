Популярність накрила Лілію Ребрик 2008 року, коли вона стала ведучою танцювального проєкту. Вона відчула себе зіркою, тому вирішила покласти край орендованим квартирам і метро. Так, у кризу акторка взяла кредит на квартиру – 114 тисяч доларів, а за всі заощадження купила першу машину.
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"Я машину купила після того, як взяла кредит на квартиру. Я ніколи не розуміла, як люди купують машину, якщо в них немає де жити", – зізнається Лілія Ребрик.
Шалену суму грошей вона взяла на 20 років, але зуміла виплатити лише за 4. Зірка не з чуток знає, що "кредити мотивують, збирають докупи, виховують відповідальність".
Лілія Ребрик про найбільший гонорар
Саме завдяки неймовірній праці Лілія Ребрик отримала найбільший гонорар за всю 20-річну кар'єру – 50 тисяч доларів. Щоправда, акторка та і не розсекретила, за який проєкт її так щедро винагородили.
50 тисяч доларів за один раз. Це був такий великий проєкт. Витратила їх на машину,
– поділилась Лілія Ребрик.
Зараз вона твердо стоїть на ногах, і розуміє, що "гроші – це свобода". Тепер сім'я Диких збирає на будинок мрії, адже на карантині їм дуже сподобалося заміське життя.
Лілія Ребрик з чоловіком і доньками / Фото з інстаграму акторки
Найбільші гонорари українських зірок
- Після "Холостячки" гонорари Ксенії Мішиної злетіли на 50 відсотків. Зараз за один знімальний день вона може заробити 1 200 доларів – майже 33 тисячі гривень.
- Натомість Артур Логай до перемоги в "Танцях з зірками" заробляв максимально 13 тисяч гривень за один день.
- Телеведуча Оля Фреймут за свій найбільший гонорар могла купити квартиру, але суму не розсекретила.
- Прима-балерина Катерина Кухар за один виступ заробляла шокуючу суму – 10 тисяч доларів.