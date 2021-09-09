Балерина, танцовщица и судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар ответила на популярные вопросы. Она рассекретила свою зарплату и призналась, кто в ее семье зарабатывает больше.

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Екатерина Кухар о финансах

Знаменитость призналась, что в качестве примы-балерины Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко она в месяц получает 15 тысяч гривен.

Наибольшую зарплату Екатерина Кухар получила в качестве гонорара за выступление. Тогда танцовщицы заплатили 10 тысяч долларов – более 267 тысяч гривен.

Тем не менее, в браке с Александром Стояновым звезда зарабатывает меньше, чем ее муж. Она также призналась, что если бы не пошла в балерины, то работала бы флористкой.



Екатерина Кухар со студентами / Фото с инстаграма Екатерины Кухар

Екатерина Кухар и хореографическое училище

Звезда получает доход и от должности директора. В июле 2020 года Екатерина Кухар стала директором Киевского государственного хореографического училища. Тогда она призналась, что преподаватели получают мизерную зарплату: "Моя директорская зарплата составляет шесть тысяч гривен. Вот представь, учитывая мои звания, выслугу лет, стаж, я перешла на полставки в Национальном оперном театре, чтобы здесь получать шесть тысяч".

Екатерина Кухар добавляла, что когда заняла должность директора, то ужаснулась от условий в колледже. Однако вместе с командой она пытается исправить ситуацию.

"У того, кто много, системно работает и у кого сформирована хорошая команда профессионалов, обязательно получается. С этого года дети будут учиться по новому стандарту профессионального передвысшего образования, мы приглашаем звезд балета для проведения мастер-классов и обмена, идет ежедневная работа над улучшением условий и состояния здания", – рассказывала танцовщица.