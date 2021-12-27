В преддверии новогодних праздников звезды устраивают разнообразные съемки в красивых локациях. На днях серией ярких кадров поделилась телеведущая Лилия Ребрик.

Интересно узнать Лилия Ребрик вспомнила, как на известном телешоу ей придумали роман с Диким

Праздничный look Лилии Ребрик

Телеведущая позировала в белоснежной студии, где стояла большая зеленая елка, которая мерцала желтыми огоньками. Лилия надела короткое платье оранжевого цвета с бретелями в виде цепей и манящим декольте. Такой look соединила с бежевыми босоножками. Волосы звезда уложила в легкие локоны, а на лице сделала нежный и одновременно праздничный макияж в коричневых оттенках. Среди аксессуаров такой образ довершили минималистичные серьги и кольца.

Что делать, чтобы желания исполнились? Правильно, верить! Говорить с собой, с Богом, со Вселенной!

– написала Ребрик под снимками.

Лилия Ребрик позировала в оранжевом платье / Фото из инстаграма Лилии Ребрик