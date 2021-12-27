В преддверии новогодних праздников звезды устраивают разнообразные съемки в красивых локациях. На днях серией ярких кадров поделилась телеведущая Лилия Ребрик.
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Праздничный look Лилии Ребрик
Телеведущая позировала в белоснежной студии, где стояла большая зеленая елка, которая мерцала желтыми огоньками. Лилия надела короткое платье оранжевого цвета с бретелями в виде цепей и манящим декольте. Такой look соединила с бежевыми босоножками. Волосы звезда уложила в легкие локоны, а на лице сделала нежный и одновременно праздничный макияж в коричневых оттенках. Среди аксессуаров такой образ довершили минималистичные серьги и кольца.
Что делать, чтобы желания исполнились? Правильно, верить! Говорить с собой, с Богом, со Вселенной!
– написала Ребрик под снимками.
Лилия Ребрик позировала в оранжевом платье / Фото из инстаграма Лилии Ребрик