Победитель "Танцев со звездами" Артур Логай является успешным актером. В интервью Славе Демину мужчина рассказал о своих гонорарах.
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Самый большой гонорар Артура Логая
По словам знаменитости, гонорары актеров в основном зависят от их медийности и популярности. Артур Логай поделился, что иногда ему сложно называть сумму, которую хотел бы получить.
"Есть люди, с которыми я могу посоветоваться. Потому что мне сложно сформировать какую-то цену для себя", – рассказал звезда.
Артур Логай растерялся, когда его спросили о самом большом гонораре, Но все-таки назвал сумму.
Я же честно работаю. У меня ФЛП. Я могу об этом рассказывать. 13 тысяч гривен я больше всего получал,
– признался актер.
Интервью с Артуром Логаем: смотрите видео онлайн
Гонорары украинских звезд
- Актриса Наталка Денисенко за один съемочный день может получить 500 – 600 долларов (около 13 – 16 тысяч гривен). Но она не слишком довольна такой суммой, потому что такие же деньги может заработать на рекламе в Инстаграме.
- Екатерина Кухар делилась, что на посту примы-балерины Национального академического театра оперы и балета она в месяц получает 15 тысяч гривен. В то же время ее самый большой гонорар составлял 10 тысяч долларов.
- Ольга Фреймут признавалась, что за самый большой гонорар она могла купить себе квартиру. Но точную сумму она не рассекретила.