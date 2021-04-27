Знаменитость продолжает показывать поклонницам стильные аутфиты и вдохновляет на красивые весенние наряды. Каждое утро в будни Лилия предстает перед камерами в невероятных образах.
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Весенний look Лилии Ребрик
Знаменитость предстала перед камерой, сидя на диване вместе с другом и соведущим. Для утреннего эфира вторника Ребрик выбрала синий костюм, состоящий из элегантной блузки и укороченных брюк. Наряд звезда соединила с бежевыми туфлями-лодочками на каблуках.
Белокурые волосы Лилия аккуратно уложила. На лице она сделала изысканный макияж с акцентом на губах, которые накрасила красной помадой. Среди аксессуаров образ Ребрик дополняли кольца и белые часы.
Ведущая, как всегда, искренне улыбалась и дарила подписчикам положительные эмоции и отличное настроение на весь день.
Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
Другие образы Лилии Ребрик на съемках:
- ведущая предстала перед камерами в белом костюме с трендовыми черными полосками;
- знаменитость показала эффектный look, соединив топ зеленого цвета, актуальный в этом сезоне, и белые облегающие брюки,
- звезда позировала в телестудии в пудровом костюме.