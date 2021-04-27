Знаменитость продолжает показывать поклонницам стильные аутфиты и вдохновляет на красивые весенние наряды. Каждое утро в будни Лилия предстает перед камерами в невероятных образах.

Смотрите также Лилия Ребрик восхитила элегантным образом в красном костюме: яркое фото

Весенний look Лилии Ребрик

Знаменитость предстала перед камерой, сидя на диване вместе с другом и соведущим. Для утреннего эфира вторника Ребрик выбрала синий костюм, состоящий из элегантной блузки и укороченных брюк. Наряд звезда соединила с бежевыми туфлями-лодочками на каблуках.

Белокурые волосы Лилия аккуратно уложила. На лице она сделала изысканный макияж с акцентом на губах, которые накрасила красной помадой. Среди аксессуаров образ Ребрик дополняли кольца и белые часы.

Ведущая, как всегда, искренне улыбалась и дарила подписчикам положительные эмоции и отличное настроение на весь день.



Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Другие образы Лилии Ребрик на съемках: