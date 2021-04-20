Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик опубликовала новое фото в своем блоге, так как она активно развивает не только карьеру, но и страницу в соцсетях. Очередной образ звезды в эфире "Утро с Украиной" захватил сеть.
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Образ Лилии Ребрик
Знаменитость позировала перед камерой в начале рабочего дня. Возле нее стоял букет красных роз. Для очередной съемки Лилия Ребрик выбрала шелковый белый топ с V-образным вырезом. Также она примерила пудровый костюм, состоящий из брюк и стильного укороченного жакета.
Такой наряд удачно подчеркивал идеальную фигуру актрисы. Телеведущая дополнила образ массивными серьгами-подвесками в виде шариков, часами и большим количеством колец.
Звезда распустила волосы и уложила их в пышную прическу. Трендовый look Лилии Ребрик завершил изысканный макияж. Актриса подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы малиновой помадой.
Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
Поклонников покорила новая публикация телеведущей. Они поделились впечатлениями в комментариях:
- "Где Лилия, там и хорошее настроение";
- "Вы супер";
- "Богиня";
- "Красотка";
- "Классный костюм".