Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик опубликовала новое фото в своем блоге, так как она активно развивает не только карьеру, но и страницу в соцсетях. Очередной образ звезды в эфире "Утро с Украиной" захватил сеть.

Смотрите также Монатик с женой и сыновьями позировал в съемке для глянца: эффектные фото

Образ Лилии Ребрик

Знаменитость позировала перед камерой в начале рабочего дня. Возле нее стоял букет красных роз. Для очередной съемки Лилия Ребрик выбрала шелковый белый топ с V-образным вырезом. Также она примерила пудровый костюм, состоящий из брюк и стильного укороченного жакета.

Такой наряд удачно подчеркивал идеальную фигуру актрисы. Телеведущая дополнила образ массивными серьгами-подвесками в виде шариков, часами и большим количеством колец.

Звезда распустила волосы и уложила их в пышную прическу. Трендовый look Лилии Ребрик завершил изысканный макияж. Актриса подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы малиновой помадой.



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Поклонников покорила новая публикация телеведущей. Они поделились впечатлениями в комментариях: