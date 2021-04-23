Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик продолжает диктовать тренды украинским модницам. Она каждый раз показывает лаконичные и стильные образы, которые может повторить каждый. Этим звезда завоевывает большую аудиторию поклонников.

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Образ Лилии Ребрик

Знаменитость позировала перед камерой в студии программы "Утро с Украиной", где она работает ведущей. Лилия Ребрик тщательно подбирает каждый аутфит, чтобы покорить публику. На этот раз актриса появилась перед камерой в смелом светло-зеленом топе без бретелек с объемными рукавами на резинке, который подчеркивал фигуру.

Также Лилия Ребрик примерила белые штаны с высокой посадкой. Такой наряд телеведущая соединила с зелеными туфлями на высоких каблуках. Звезда дополнила стильный образ длинными серьгами-подвесками.

Актриса сделала пышную прическу, собрав все волосы сзади. Также она сделала красивый макияж на лице. Лилия Ребрик накрасила веки коричневыми тенями и подчеркнула губы малиновой помадой.

Что? Похолодание? Снова? Нет, не слышала! Притягиваю тепло яркими цветами,

– написала Лилия Ребрик под фото.



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

В комментариях восхищаются красотой телезвезды и пишут свои впечатления от нового весеннего look Ребрик: