Лилия Ребрик радует поклонников своим присутствием в утренней программе одного из украинских телеканалов. Она каждый раз показывает неординарные и красивые аутфиты, которыми вдохновляет поклонниц.
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Яркий look Лилии Ребрик
Для эфира, который состоялся в четверг, 22 апреля, ведущая выбрала яркий наряд. Лилия предстала перед камерами в телестудии. На фотографии она изображена в элегантном красном костюме, состоявшем из блузки с широкими четвертными рукавами и широких брюк.
Изысканный аутфит она дополнила массивными черно-синими серьгами. Волосы звезда уложила в красивые локоны, а на лице сделала легкий макияж в натуральных оттенках.
Красное – это любовь или, может, страсть? Апрель – это много солнца, только не в этом году, увы. Четверг – это дыхание выходных. Я же говорила, что люблю сочетать несочетаемое,
– с улыбкой написала телеведущая.
Лилия Ребрик в красном костюме / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
В комментариях подписчики знаменитости оставляют в ее адрес много комплиментов.
- "Какая же вы красивая!"
- "Вам очень идет красный цвет!"
- "Красавица!"
- "Ты супер!"