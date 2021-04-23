Лилия Ребрик радует поклонников своим присутствием в утренней программе одного из украинских телеканалов. Она каждый раз показывает неординарные и красивые аутфиты, которыми вдохновляет поклонниц.

Смотрите также Лилия Ребрик покорила элегантностью в пудровом костюме: фото

Яркий look Лилии Ребрик

Для эфира, который состоялся в четверг, 22 апреля, ведущая выбрала яркий наряд. Лилия предстала перед камерами в телестудии. На фотографии она изображена в элегантном красном костюме, состоявшем из блузки с широкими четвертными рукавами и широких брюк.

Изысканный аутфит она дополнила массивными черно-синими серьгами. Волосы звезда уложила в красивые локоны, а на лице сделала легкий макияж в натуральных оттенках.

Красное – это любовь или, может, страсть? Апрель – это много солнца, только не в этом году, увы. Четверг – это дыхание выходных. Я же говорила, что люблю сочетать несочетаемое,

– с улыбкой написала телеведущая.



Лилия Ребрик в красном костюме / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

В комментариях подписчики знаменитости оставляют в ее адрес много комплиментов.