Знаменитість продовжує показувати прихильницям стильні аутфіти та надихає на красиві весняні вбрання. Щоранку в будні Лілія постає перед камерами у неймовірних образах.

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Весняний look Лілії Ребрик

Знаменитість постала перед камерою, сидячи на дивані разом із другом і співведучим. Для ранкового ефіру вівторка Ребрик обрала синій костюм, який складався з елегантної блузки та вкорочених штанів. Вбрання зірка поєднала з бежевими туфлями-човниками на підборах.

Біляве волосся Лілія акуратно вклала. На обличчі вона зробила вишуканий макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала червоною помадою. Серед аксесуарів образ Ребрик доповнювали персні та білий годинник.

Ведуча, як завжди, щиро усміхалася та дарувала підписникам позитивні емоції та чудовий настрій на весь день.



Анатолій Анатоліч та Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

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