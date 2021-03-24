Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик в очередной раз показала поклонницам вариант весеннего образа. Она предстала перед камерами в красивом голубом костюме.

Лилия Ребрик знает, как в любом месте и когда-угодно выглядеть эффектно. Особое внимание она уделяет наряду, который выбирает для съемок. В частности, ежедневно в утренней программе знаменитость потрясает красивыми нарядами.

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Нежный look Лилии Ребрик

Для эфира в среду звезда выбрала очень романтичный образ. Она предстала перед камерами в голубом вязаном свитере и широких штанах в тон. Такой образ соединила с замшевыми туфлями-лодочками на каблуке.

Уши Лилии украшали яркие серьги в виде перьев синего цвета. На ее руке красовались белые часы. Волосы ведущая уложила в фирменные локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и розовой помадой на губах.

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