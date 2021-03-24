Популярна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик вкотре показала шанувальницям варіант весняного образу. Вона постала перед камерами у красивому блакитному костюмі.

Лілія Ребрик знає, як будь-де та будь-коли виглядати ефектно. Особливу увагу вона приділяє вбранню, яке обирає для зйомок. Зокрема, щодня у ранковій програмі знаменитість приголомшує красивими вбраннями.

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Ніжний look Лілії Ребрик

Для ефіру середи зірка обрала надзвичайно романтичний образ. Вона постала перед камерами у блакитному в'язаному светрі та широких штанах в тон. Такий образ поєднала з замшевими туфлями-човниками на підборах.

Вуха Лілії прикрашали яскраві сережки у вигляді пір'їн синього кольору. На її руці красувався білий годинник. Волосся ведуча вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і рожевою помадою на губах.

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