Лилия Ребрик очаровала фотосессией среди цветов: снимок в нежном голубом платье
Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик присоединилась к поздравлениям с 8 Марта. Она опубликовала серию очаровательных кадров, где позировала среди цветов в голубом платье.
Источник:инстаграм Лилии Ребрик
В понедельник, 8 марта, мир праздновал Международный женский день. Украинские звезды присоединились к поздравлениям и публиковали яркие фотографии. Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик также обнародовала красивые фото по случаю праздника.
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Новые фото Лилии Ребрик
Телеведущая опубликовала серию фотографий с нежной весенней фотосъемки. Она позировала перед камерой среди разноцветных цветов, что делало кадры очень красивыми. Лилия Ребрик выбрала голубое платье длины макси, которое удачно подчеркивало утонченную фигуру звезды и подходило к локации.
Аутфит Лилия дополнила кольцами и серьгами в виде лепестков цветов. Она распустила волосы и выпрямила их, а на лице сделала макияж в ярких цветах. Знаменитость накрасила глаза розовыми и фиолетовыми тенями, а губы подчеркнула блеском в тон.
Также телеведущая поделилась постом, где поздравила с 8 Марта.
С праздником весны! Можно как угодно относиться к 8 Марта: можно его ненавидеть или наоборот – любить, можно игнорировать, а можно – ждать с нетерпением!
– написала Лилия Ребрик.
Также звезда поделилась, что для нее нет ничего плохого в том, чтобы получить букет любимых цветов или позволить кому-то побаловать себя или побаловать себя самой чем-то, чего давно хотелось.
"Конечно, пусть таким будет каждый день, но все мы знаем, что так не бывает, поэтому хотя бы раз в год можно себе позволить и большего!" – подытожила Лилия Ребрик.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Поклонников поразила роскошная фотосъемка артистки. Поэтому пост набрал множество положительных комментариев:
- Платье очень красивое;
- Лиля, вы невероятная;
- Волшебная;
- Бесконечно красивое, очаровательное платье;
- Прекрасная;
- Замечательное фото.
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