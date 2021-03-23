Лилия Ребрик покорила весенним образом в бежевом костюме: фото
Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик демонстрирует различные варианты весенних образов для повседневных дел, работы и прогулок. Звезда предстала перед камерой в красивом бежевом костюме.
Источник:инстаграм Лилии Ребрик
Лилия Ребрик активно диктует тренды украинским модницам. Она каждый раз поражает безупречным внешним видом и знает, как выглядеть эффектно где угодно и когда угодно.
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Весенний look Лилии Ребрик
Для съемок утренней программы знаменитость выбрала наряд светлого цвета. Она предстала перед камерой в бежевой кофте, поверх которой надела стильный сарафан. Талию подчеркнула с помощью стильного пояса.
Особый шарм образу Ребрик добавляли длинные массивные серьги и часы. Волосы ведущая уложила в фирменные локоны, а на лице сделала насыщенный макияж с коричневыми тенями на веках и красной помадой на губах.
Привет! Скоро там весна? Потому что -2 градуса в марте очень бодрят! Какая погода в ваших городах?
– поинтересовалась звезда.
В комментариях подписчики Лилии отвечают на ее вопросы.
- "В Харьков никак весна не придет. Утром снова падал снег".
- "В Винницкой области метель".
- "Во Львове солнечно".
- "Живу в Сумах. Утром проснулась, а за окном все белое".
- "В Николаеве солнышко".
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