Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик очаровала поклонников новым образом. В телевизионной студии она показала стильный вариант весеннего аутфита, который подойдет для повседневных дел, работы или прогулок.

Лилия Ребрик не прекращает поражать различными аутфитами. На съемках утренней программы она предстала перед камерами в изысканном наряде.

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Весенний look Лилии Ребрик

Знаменитость выбрала для эфира понедельника красивый костюм нежно-розового цвета, состоящий из штанов на резинках снизу и пиджака. Также Лилия надела элегантную белую блузку. Такой образ соединила с туфлями-лодочками белого цвета на каблуках.

Среди аксессуаров образ Ребрик дополняли изысканные белые серьги. Волосы она уложила в фирменные локоны, а на лице сделала насыщенный макияж с коричневыми тенями на веках и розовой помадой на губах.

Особого шарма и весеннего настроения добавил огромный букет розовых роз, который телеведущая держала в руках.

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В комментариях поклонники звезды оставляют в ее адрес много комплиментов.