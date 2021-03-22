Лилия Ребрик очаровала весенним образом в розовом костюме: яркие фото с букетом роз
Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик очаровала поклонников новым образом. В телевизионной студии она показала стильный вариант весеннего аутфита, который подойдет для повседневных дел, работы или прогулок.
Источник:инстаграм Лилии Ребрик
Лилия Ребрик не прекращает поражать различными аутфитами. На съемках утренней программы она предстала перед камерами в изысканном наряде.
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Весенний look Лилии Ребрик
Знаменитость выбрала для эфира понедельника красивый костюм нежно-розового цвета, состоящий из штанов на резинках снизу и пиджака. Также Лилия надела элегантную белую блузку. Такой образ соединила с туфлями-лодочками белого цвета на каблуках.
Среди аксессуаров образ Ребрик дополняли изысканные белые серьги. Волосы она уложила в фирменные локоны, а на лице сделала насыщенный макияж с коричневыми тенями на веках и розовой помадой на губах.
Особого шарма и весеннего настроения добавил огромный букет розовых роз, который телеведущая держала в руках.
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В комментариях поклонники звезды оставляют в ее адрес много комплиментов.
- "Лилия, вы шикарна!"
- "Красавица!"
- "Красивая такая! Хорошей недели!"
- "Красавица! Хозяйка и мама! Настоящий пример!"
- "Лилия, вы очень красивая! Подходит этот костюм!"
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