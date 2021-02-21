Успешная украинская телеведущая Лилия Ребрик обнародовала новое фото. Она покорила фанов элегантным образом, а также рассказала о своей любви к числам.

Лилия Ребрик активно ведет блог в Инстаграме, поэтому публикует там сообщения почти ежедневно. Телеведущая снова поделилась хорошим образом и рассказала о сегодняшней дате – 21 февраля.

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Образ Лилии Ребрик

Успешная телеведущая показала черно-белое и чувственное фото. Она позировала перед камерой на светлом фоне и задумчиво смотрела на объектив.

Для нового look Лилия Ребрик выбрала бархатное черное платье с вырезом на одном плече. Сверху она накинула черно-белый жакет с принтом, добавил образу утонченности. Также актриса сделала темный маникюр. Аутфит актриса дополнила длинными жемчужными серьгами-подвесками и кольцом.

Белокурые волосы Лилия Ребрик вложила в привычные пышные локоны. На лице она сделала легкий макияж. Телеведущая накрасила веки тенями и подчеркнула губы помадой.

Звезду сразу же засыпали большим количеством комплиментов:

Красавица;

Всегда любила рассматривать черно-белые фото;

Какая красота;

Красивое фото;

Красивая;

Какая же вы красивая.

Что Лилия Ребрик написала под фото

Знаменитость поделилась, что 21.02.2021 – третья зеркальная дата этого года. По мнению Лилии Ребрик, хоть последние числа не создают идеального отражения, они одинаково обладают сильной энергетикой. Телеведущая призналась, что она верит, что даты могут повлиять на судьбу.

"Этот день называют днем четырех двоек. А двойка – это символ коммуникации, партнерства и проницательности. Поэтому сегодня как можно больше общайтесь, встречайтесь с друзьями, знакомьтесь, заводите романы и крутите любовь. Это не помешает даже тем, кто в силу зеркальных дат не верит! Тем более – чем, как не общением с семьей, друзьями и любимыми, заниматься в это февральское воскресенье?! И не забудьте загадать желание этого необычного дня, оно обязательно исполнится, я гарантирую", – отметила Лилия Ребрик.