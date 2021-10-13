Лилия Подкопаева с мужем улетела в Лондон: романтические фото

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева путешествует по Европе. С мужем Игорем Дубинским она полетела в Лондон. Звездные супруги показали романтические фото с уикенда в Великобритании.

Последние годы Лилия Подкопаева живет на две страны – США и Украина. На Родину она вернулась ради съемок в новых проектах. Вместе с ней прилетел любимый Игорь Дубинский. После насыщенных дней супруги отправилось в романтическое путешествие. Они выбрали Лондон.

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В столице Великобритании пара устроила прогулку и фотосессию на атмосферных улочкам. В Лондоне Лилия Подкопаева продемонстрировала два повседневных образа:

в кокетливом черном платье с кожанкой и массивными светлыми сапогами на шнуровке;

в джинсах, обтягивающей кофте, тренче песочного цвета и мандариновых эспадрильях.

Незабываемый Лондон,

– лаконично подписала олимпийская чемпионка.



Лилия Подкопаева с мужем в Лондоне / Фото из инстаграма олимпийской чемпионки



Лилия Подкопаева в Лондоне / Фото из инстаграма олимпийской чемпионки​



Муж Лилии Подкопаевой в Лондоне / Фото их инстаграма олимпийской чемпионки