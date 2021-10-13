Лилия Подкопаева с мужем улетела в Лондон: романтические фото

13 октября 2021 , 14:33
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Источник:

инстаграм Лилии Подкопаевой

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева путешествует по Европе. С мужем Игорем Дубинским она полетела в Лондон. Звездные супруги показали романтические фото с уикенда в Великобритании.

Последние годы Лилия Подкопаева живет на две страны – США и Украина. На Родину она вернулась ради съемок в новых проектах. Вместе с ней прилетел любимый Игорь Дубинский. После насыщенных дней супруги отправилось в романтическое путешествие. Они выбрали Лондон.

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В столице Великобритании пара устроила прогулку и фотосессию на атмосферных улочкам. В Лондоне Лилия Подкопаева продемонстрировала два повседневных образа:

  • в кокетливом черном платье с кожанкой и массивными светлыми сапогами на шнуровке;
  • в джинсах, обтягивающей кофте, тренче песочного цвета и мандариновых эспадрильях.

Незабываемый Лондон,
– лаконично подписала олимпийская чемпионка.


Лилия Подкопаева с мужем в Лондоне / Фото из инстаграма олимпийской чемпионки


Лилия Подкопаева в Лондоне / Фото из инстаграма олимпийской чемпионки​


Муж Лилии Подкопаевой в Лондоне / Фото их инстаграма олимпийской чемпионки
Напомним, за время пребывания в Украине супруги успели приехать в Донецкую область, где родилась и выросла Лилия Подкопаева. Они гуляли по территории Свято-Успенской Святогорской Лавры, но в сам Донецк так и не попали.

В октябре немало звездных пар устроило романтические отпуска в Европе:

  • Настя Каменских и Потап отдыхают в Испании. Они остановились в 5-звездочном отеле в Мадриде и уже несколько дней изучают город.
  • Никита Добрынин и Даша Квиткова успели побывать в Париже и Барселоне – во Францию ​​влюбленные летали с 3-месячным сыном, а в Испании – только вдвоем.
Автор: Марина Джура