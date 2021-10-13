Последние годы Лилия Подкопаева живет на две страны – США и Украина. На Родину она вернулась ради съемок в новых проектах. Вместе с ней прилетел любимый Игорь Дубинский. После насыщенных дней супруги отправилось в романтическое путешествие. Они выбрали Лондон.
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В столице Великобритании пара устроила прогулку и фотосессию на атмосферных улочкам. В Лондоне Лилия Подкопаева продемонстрировала два повседневных образа:
- в кокетливом черном платье с кожанкой и массивными светлыми сапогами на шнуровке;
- в джинсах, обтягивающей кофте, тренче песочного цвета и мандариновых эспадрильях.
Незабываемый Лондон,
– лаконично подписала олимпийская чемпионка.
Лилия Подкопаева с мужем в Лондоне / Фото из инстаграма олимпийской чемпионки
Лилия Подкопаева в Лондоне / Фото из инстаграма олимпийской чемпионки
Муж Лилии Подкопаевой в Лондоне / Фото их инстаграма олимпийской чемпионки
В октябре немало звездных пар устроило романтические отпуска в Европе:
- Настя Каменских и Потап отдыхают в Испании. Они остановились в 5-звездочном отеле в Мадриде и уже несколько дней изучают город.
- Никита Добрынин и Даша Квиткова успели побывать в Париже и Барселоне – во Францию влюбленные летали с 3-месячным сыном, а в Испании – только вдвоем.