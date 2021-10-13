Победительница "Холостяка" Даша Квиткова призналась, что уикенд в Испании – идея мужа. Она же долго не колебалась и оставила 3-месячного сына на свою маму.

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На выходные муж отвез меня на свидание в Барселону, чтобы мы остались вдвоем и снова ощутили романтику в отношениях,

– поделилась блогер.

По словам Квитковой, у обоих было впечатление, что это их первое свидание. Никита Добрынин приносил жене кофе в постель, угощал сладостями, водил к морю и показывал самые красивые локации Барселоны.

К слову, сейчас в Испании отдыхает еще одна звездная пара – Настя Каменских и Потап. Правда, артисты выбрали не размеренную Барселону, а шумную столицу Мадрид.

Безусловно, Дашу Квиткову и Никиту Добрынина накрыла волна вины за то, что они оставили крошечного сына на бабушку. Однако звезда объяснила: в Барселоне они спасали брак, ведь после рождения Льва их пара "в зоне турбулентности".

"Мы лучшие родители для своего сына. Ему лучше, когда родители вместе, спокойны и не истеричны. Чем когда папа и мама ссорятся, выясняют отношения, нервничают и кричат", – написала блогер.

Фото Даши Квитковой и Никиты Добрынина из Барселоны



Даша Квиткова и Никита Добрынин в Барселоне / Фото из инстаграма блогера



Даша Квиткова и Никита Добрынин в Барселоне / Фото из инстаграма блогера





​Даша Квиткова в Барселоне / Фото из инстаграма блогера