Победительница "Холостяка" Даша Квиткова призналась, что уикенд в Испании – идея мужа. Она же долго не колебалась и оставила 3-месячного сына на свою маму.
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На выходные муж отвез меня на свидание в Барселону, чтобы мы остались вдвоем и снова ощутили романтику в отношениях,
– поделилась блогер.
По словам Квитковой, у обоих было впечатление, что это их первое свидание. Никита Добрынин приносил жене кофе в постель, угощал сладостями, водил к морю и показывал самые красивые локации Барселоны.
Безусловно, Дашу Квиткову и Никиту Добрынина накрыла волна вины за то, что они оставили крошечного сына на бабушку. Однако звезда объяснила: в Барселоне они спасали брак, ведь после рождения Льва их пара "в зоне турбулентности".
"Мы лучшие родители для своего сына. Ему лучше, когда родители вместе, спокойны и не истеричны. Чем когда папа и мама ссорятся, выясняют отношения, нервничают и кричат", – написала блогер.
Фото Даши Квитковой и Никиты Добрынина из Барселоны
Даша Квиткова и Никита Добрынин в Барселоне / Фото из инстаграма блогера
Даша Квиткова и Никита Добрынин в Барселоне / Фото из инстаграма блогера
Даша Квиткова в Барселоне / Фото из инстаграма блогера
Никита Добрынин в Барселоне / Фото из инстаграма блогера
Никита Добрынин за обедом в Барселоне / Фото из инстаграма блогера
Даша Квиткова в Барселоне / Фото из инстаграма блогера
Отношения Никиты Добрынина и Даши Квитковой после рождения сына
- Уикенд в Барселоне – не первое их путешествие в Европу в статусе родителей. В сентябре они со Львом улетели в Париж. Похоже, это путешествие тоже было призвано наладить отношения супругов.
- Вернувшись в Украину из Франции, Даша Квиткова призналась, что появление сына изменило их брак – "ссоры удвоились, обида очень съедала", ведь пока она сидела с малышом, Никита Добрынин снимался в тревел-шоу.