В сентябре Льву исполнилось 2 месяца. Большинство времени родители проводят именно с малышом и в первое путешествие после его рождения также отправились втроем.

Читайте также Никита Добрынин рассказал, сколько заплатил за семейный отпуск в Турции: ошеломляющая сумма

Даша Квиткова с сыном в Париже

Блогерша позировала с малышом на руках в одном из парков Парижа. Сейчас там теплая и солнечная погода, поэтому гулять очень комфортно. Автором атмосферных осенних фотографий стал любимый Даши – телеведущий Никита Добрынин.

На прогулку Квиткова надела черные брюки и водолазку. Среди верхней одежды выбрала коричневый пиджак. Осенний look Даши дополнила маленькая коричневая сумочка. Волосы мама уложила в легкие локоны, а на лице сделала едва заметный повседневный макияж. Привлекает внимание красный маникюр знаменитости.

Маленький Лев изображен на снимках в теплой коричневой одежде разных оттенков. Его образ получился очень стильным и гармоничным.



Даша Квиткова с сыном в Париже / Фото из инстаграма блогерши



Даша Квиткова с сыном в Париже / Фото из инстаграма блогерши



Даша Квиткова с сыном в Париже / Фото из инстаграма блогерши

Текст публикации Даши Квитковой:

В Париже сейчас идеальная погода. Утром прохладно, в обед начинает греть солнышко, а вечером снова можно закутаться в плед.

Мы прилетели с ПЦР-тестами. В каждом учреждении должны показать результаты, поскольку штраф у владельцев ресторанов – 42 тысячи долларов. Однако пока никто не спрашивал результаты (нам объяснили, что тесты можно сделать в любой аптеке).

Лев очень хорошо перенес полет. Не хотел сидеть, хотел гулять по салону, рассматривать все буквы, лампочки и кнопки. Боролся со сном, потому что и хотелось, и кололось. Из-за этого иногда тихонько капризничал.

Когда приземлились, то началась маленькая истерика. Уже хотел гулять. Возмущался в самолете, пока ждали разрешение на выход и в аэропорту, пока ждали чемоданы, а потом добрые люди пропустили нас без очереди (спасибо всем). Мы вышли на улицу и маленький успокоился. Немного погуляли, сели в наш трансфер и Лев крепко заснул. Ночь прошла хорошо (тьфу-тьфу).

Завтра хотим, на всякий случай, пойти к врачу в Париже, поскольку моя инфекция в глазах передалась ему.

Сегодня с утра гуляем. Взяла с собой новую обувь и очень пожалела. Ноги в кровь.