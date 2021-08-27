Украинская спортсменка много лет живет в США, штат Джорджия, однако все чаще прилетает на родину. После отпуска в Монако Лилия Подкопаева снова появилась в Киеве. Вместе со звездными друзьями и мужем-бизнесменом Игорем Дубинским она посетила церемонию премии "Национальная легенда Украины" и парад ко Дню Независимости Украины.

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После ряда торжеств Лилия Подкопаева показала любимому свою малую родину. Олимпийская чемпионка родилась и выросла в Донецке, поэтому повезла мужа на Восток.

Она сфотографировалась на фоне стелы "Донецкая область" и прогулялась по территории Свято-Успенской Святогорской Лавры. Правда, в Донецк супруги так и не попали, что вызвало у спортсменки смешанные эмоции.

Радость и грусть переполняют сегодня мое сердце. Быть так близко к своему дому и одновременно так далеко,

– щемяще подписала Лилия Подкопаева.

Лилия Подкопаева в Донецкой области / Фото из инстаграма олимпийской чемпионки

Лилия Подкопаева с мужем в Донецкой области / Фото из инстаграма олимпийской чемпионки

Напомним, в октябре 2018 года Лилия Подкопаева назвала Россию агрессором. Гимнастка делилась, что не может поехать на могилы бабушки и дедушки, посетить своих тренеров, которые остались в Донецке. Более того, с некоторыми родными она не смогла "найти точки соприкосновения", ведь они попали под влияние пропаганды.