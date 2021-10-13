Останні роки Лілія Подкопаєва живе на дві країни – США та Україна. На Батьківщину вона повернулась заради зйомок у нових проєктах. Разом з нею прилетів коханий Ігор Дубінський. Після насичених днів подружжя відправилось у романтичну подорож. Вони обрали Лондон.
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У столиці Великої Британії пара влаштувала прогулянку та фотосесію на атмосферних вуличках. У Лондоні Лілія Подкопаєва продемонструвала два повсякденні образи:
- у кокетливій чорній сукні зі шкірянкою та масивними світлими чоботами на шнурівці;
- у джинсах, обтислій кофті, тренчі пісочного кольору та мандаринових еспадрильях.
Незабутній Лондон,
– лаконічно підписала олімпійська чемпіонка.
Лілія Подкопаєва з чоловіком у Лондоні / Фото з інстаграму олімпійської чемпіонки
Лілія Подкопаєва в Лондоні / Фото з інстаграму олімпійської чемпіонки
Чоловік Лілії Подкопаєвої в Лондоні / Фото з інстаграму олімпійської чемпіонки
У жовтні чимало зіркових пар влаштувало романтичні відпустки в Європі:
- Настя Каменських і Потап відпочивають в Іспанії. Вони зупинились у 5-зірковому готелі в Мадриді й уже кілька днів вивчають місто.
- Нікіта Добринін і Даша Квіткова встигли побувати у Парижі та Барселоні – до Франції закохані літали з 3-місячним сином, а до Іспанії – лише вдвох.