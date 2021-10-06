Откровенное заявление спортсменка сделала в эфире одного из рейтинговых телешоу. Так, в 13 лет у Каролины – дочери Лилии Подкопаевой и Тимофея Нагорного – порвался сосуд. У девочки появилось кровавое пятно, которое давило и вызвало невыносимую боль.

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Положить конец страданиям Каролины могла только сложная операция. Звездная мама дала согласие на хирургическое вмешательство, и врачи спасли ее дочь.

Операция длилась 4 часа, эмоционально это очень страшно, больно и тяжело. Операция прошла успешно, и моего ребенка спасли. Я тогда готова была руки целовать врачам,

– вспомнила Лилия Подкопаева.

Она добавила, что в то время, как шла операция, находилась будто в прострации. К счастью, все обошлось. Сейчас старшая дочь олимпийской чемпионки здоровая и энергичная.



Лилия Подкопаева с дочкой Каролиной / Фото с инстаграма олимпийской чемпионки

Напомним, в Лилии Подкопаевой трое детей – сын Вадим, которого гимнастка усыновила, когда ему было шесть месяцев, дочери Каролина и Эвелина, которую она родила от бизнесмена Игоря Дубинского. Старшая девочка была долгожданной для олимпийской чемпионки, ведь врачи уверяли, что она не сможет забеременеть.