Лидер Kalush Orchestra звонил Притуле после Нацотбора: ведущий объяснил для чего

На Нацотборе Евровидения-2022 Сергей Притула открыто болел за группу Kalush Orchestra. Рэперы не только не одержали победу, но и вляпались в скандал с Суспільним. Как выяснилось, Олег Псюк звонил шоумену и просил совета.

В этом году Сергей Притула отказался вести Нацотбор Евровидения-2022, поэтому публично рассекретил своего фаворита – группу Kalush Orchestra. После победы Alina Pash ребята заварили такую кашу, расхлебать которую не могут до сих пор. Они надеялись, что разобраться с этим им поможет общественный деятель, но тот отказался иметь дело с Суспільним.

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Почему лидер Kalush Orchestra звонил Притуле

В свежем интервью ведущий подтвердил Кате Осадчей, что на Нацотборе действительно держал кулаки за Kalush Orchestra. К рэпперам он имеет "глубокий сентимент", но не знает, как помочь им в скандале с Суспільним вещателем.

Олег звонил мне, спрашивал, что делать в таких ситуациях. Но я, откровенно говоря, не на столько профессионально, экспертно могу советовать в вопросах коммуникации с Суспільним вещателем. Пожелал ему успеха,

– рассказал Сергей Притула.

Сергей Притула с группой Kalush Orchestra / Фото из инстаграма ведущего

за день до финала Нацотбора Евровидения-2022 Сергей Притула рассекретил, что болеет за Kalush Orchestra . Он опубликовал фото с группой и пожелал "порвать".

Он не удивлен, что скандалы и ссоры не обошли Национальный отбор 2022 года, так как они были и во времена его ведения, правда, не в таких масштабах.

"Скандалы – это неотделимая часть Национального отбора Евровидения. И я не скажу, что за времена моей работы ведущим их не было, тоже были. Правда, несколько иного формата. Креативная индустрия, шоу-бизнес, музыка, спорт, телевидение выполняют определенную такую терапевтическую функцию разгрузки мозгов. Люди имеют куда выплеснуть лишнюю энергию, которая накапливается от внешней агрессии", – сказал Притула.

Коротко о скандале Kalush Orchestra с Суспільним