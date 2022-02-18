Пока страна ждет от Kalush Orchestra официального заявления – едут или не едут на Евровидение-2022 в Италию, рэперы требуют привлечь к ответственности всех тех, кто перешел им дорогу на Нацотборе. Увольнения судьи Ярослава Лодыгина из "Суспільного" музыкантам было мало, они просят уволить Елену Волкову, которая в прямом эфире ручалась за честность подсчета голосов от имени компании PWC.

Важная тема После скандального Нацотбора: судью Ярослава Лодыгина уволили с Суспильного

Kalush Orchestra о скандале с PWC

Олег Псюк заявил, что аудиторская и консалтинговая компания PWC почти неделю игнорирует его просьбу огласить результаты зрительского голосования на Нацотборе Евровидения-2022.

Аудиторская контора PWC до сих пор не дала нам реальных результатов голосования людей. Более того, они даже не вышли на связь, не дали вообще никакого фидбека,

– пожаловался лидер Kalush Orchestra.

"Они просто от нас закрылись, окружили нас охраной, а когда женщина из их конторы вышла, сказала: "Нет карточки, она пропала". Будет справедливо, как уволили Лодыгина, так уволить и ее, чтобы больше эта контора не занималась Евровидением и Нацотбором", – добавил Олег Псюк.

Kalush Orchestra требует уволить представительницу PWC / видео из инстаграма

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Напомним, представители общественного и Елена Волкова действительно отказались показывать Kalush Orchestra бумажку с баллам, потому что это противоречит правилам.

"Мы не можем показывать одной группе на требование одного участника этот документ, потому что в правилах нет, что мы должны это делать по просьбе одного человека... На частные просьбы мы не отвечаем", – объяснял Алексей Гончаренко на пресс-конференции 14 февраля.