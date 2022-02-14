Музыканты из группы Kalush Orchestra не сдерживали свое возмущение после финала Нацотбора Евровидения-2022. Они обвиняют "Суспільне" в том, что там подсуждивали победительнице Alina Pash, фальсифицировали голоса судей, зрителей, удаляли гневные комментарии их фанатов. С этими претензиями рэперы "пошли" к Владимиру Зеленскому – подали петицию президенту Украины.

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Группа Kalush Orchestra подала петицию против "Суспільного"

Петиция уже подана на сайт президента. В течение двух рабочих дней она должна быть опубликована. Готовимся все голосовать, будет интересно,

– заявил Олег Псюк в инстаграм-сторис.

Kalush Orchestra подал петицию к президенту / Видео из инстаграма группы

По словам лидера Kalush Orchestra, они хотят "докопаться до истины", ведь "Суспільне" их откровенно игнорирует. Организаторы Нацотбора Евровидения-2022 отказались объяснять парням, почему за сутки до финала их с ROXOLANA выступления поменяли местами, когда все фаны уже "шерили цифру 6".

Когда мы захотели разобраться, нам сказали: "Мы здесь главные, мы здесь начальство. Как мы сказали, так и будет. Принимаете правила или просто не выступаете",

– рассказал лидер Kalush Orchestra.

Кроме того, он добавил, что "Суспільне" не пускает представителей их группы на пресс-конференцию для журналистов. "Со всех сторон, с которых бы мы ни заходили, они не дают аккредитацию", – жалуется Олег Псюк.

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На официальной странице в инстаграмме Kalush опубликовал насмешливое видео с оглашения результатов Нацотбора Евровидения-2022, где Тимур Мирошниченко путался в оценках, а Ярослав Лодыгин, по их мнению, "проверял правильность баллов, чтобы победила Alina Pash".

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