В этом году Сергей Притула отказался вести Национальный отбор Евровидения-2022, поэтому теперь может смело рассказывать о своих фаворитах. Так, шоумен и политик хочет, чтобы Украину в Турине представляла рэп-группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

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Kalush, будьте мне завтра здоровы и в хорошем настроении! Порвите,

– пожелал Сергей Притула.

"Спасибо за поддержку. Все сделаем в лучшем виде", – ответил Kalush в комментариях.

Сергей Притула с группой Kalush Orchestra / Фото из инстаграма шоумена

Интересно, что подавляющее большинство фолловеров Сергея Притулы разделяют его мнение и пишут, что будут голосовать за рэперов:

"Какие же они крутые, песня "Стефания" постоянно крутится в голове. Kalush просто топ";

"Я буду голосовать за "Стефанию". Kalush, вы лучшие";

"Они классные, удачи";

"Лучшие".

Заметим, группе Kalush Orchestra букмекеры прогнозируют второе место. На первом месте оказалась Alina Pash с песней "Тени забытых предков", оторвавшись от конкурентов на 34%.

Почему Сергей Притула больше не ведет Нацотбор Евровидения-2022

Три недели назад шоумен решил "облегчить жизнь журналистам" и заявил, что не будет вести Нацотбор Евровидения, как это было предыдущие четыре года. Он объяснил это решение политикой и "масштабирование своих волонтерских потуг".

Более того, Сергей Притула не планирует возвращаться к этой роли в будущем. Все потому, что он верен своему медиахолдингу StarLightMedia, а поскольку их контракт с Общественным вещателем истек, то ведущий не будет предавать команду.