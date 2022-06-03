Alina Pash после скандала на Нацотборе на Евровидение-2022 активно доказывала, что ездила в Крым со стороны Украины и не нарушала законодательство. Однако через несколько месяцев сама призналась, что соврала.

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Alina Pash соврала про поездку в Крым

В 2015 году в интервью Кате Осадчей рассказала, что ездила во временно оккупированный Крым. Однако при участии в Нацотборе на Евровидение-2022 версии поездки Алины постоянно менялись. Однажды она заявила, что вообще туда не ездила.

Теперь Алина рассказала правду. В 2015 году она работала на бэк-вокале у Ирины Билык. Согласно контракту не могла отказаться от одной из работ. В том году Билык ездила в Крым на свадьбу своей подруге, где выступала. Половина команды ехали на остров автобусом из Украины, а другие летели из России. В тот период у команды было много перелетов и поездок, поэтому артистка не очень помнит, как добиралась в Крым.

В паспорте у меня никаких отметок нет. Да, вероятно, это был перелет из России, потому что где-то я опубликовала сообщение в фейсбуке с сетованием на услуги "Аэрофлота". Я не знала, что это нарушение Закона Украины о пересечении админграницы, что так могу легализовать оккупацию Крыма. Мне очень досадно, что я не ориентировалась в этой теме и вообще, что была на этом выступлении,

– призналась Паш.

Команда Алины во время Нацотбора настаивала, чтобы она максимально четко говорила, что вроде бы все было легально, иначе не будет допущена к Евровидению. Хотя сейчас Алина будто бы понимает, что нельзя было так комментировать эту поездку: "Я контактировала с людьми, которые были в команде Ирины Билык, узнавала, как кто ехал, чтобы выяснить, как доехала я. Менеджер Иры долго не отвечал мне, а потом сказал, что не помнит, потому что нас было много.

Сейчас я бы не хотела, чтобы это звучало как оправдание. Однако в какой-то момент я сказала неправду о попадании в Крым. За это я хочу извиниться перед общественностью. Я действительно до конца не уверена, как на самом деле все произошло,

– подчеркнула Alina Pash.