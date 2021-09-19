ЛГБТ+ событие года: MELOVIN наградили за каминг-аут на Atlas Weekend

Общественная организация KyivPride, которая 19 сентября организовала Марш равенства в Киеве, наградила эпатажного MELOVIN. Его дерзкий каминг-аут активисты именовали главным ЛГБТ + событием 2021 года.

За день до Марша равенства, 18 сентября, общественная организация KyivPride устроила торжественную церемонию награждения KyivPride Awards 2021.

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На мероприятии вручили статуэтки:

ЛГБТ+ событие года – каминг-аут MELOVIN;

союзницы ЛГБТ+ года – Татьяне Микитенко;

ЛГБТ+ активистке года – Звениславе Щербе;

квир блогеру года – Эдварду Ризу;

произведения квир-искусства года – фильма "Будьмо, Гей! Диалоги о достоинстве";

ЛГБТ+ медиа-StarLightMedia.

Участник "Танцев со звездами" лично появился на церемонии и произнес мотивационную речь. В ней певец напомнил, что о его бисексуальности отец узнал из телевизора во время каминг-аута на сцене Atlas Weekend.

Понимаю страх многих артистов, многих публичных людей быть открытыми. То, какое счастье и свободу я получил внутри, я хочу пожелать каждому украинцу. Я очень рад, что мы живем в то время, когда важно быть смелым и храбрым,

– заявил Меловин со сцены.

Для просмотра речи листайте до пятого видео

MELOVIN наградили за каминг-аут на Atlas Weekend / Фото из Фейсбука KyivPride

MELOVIN наградили за каминг-аут на Atlas Weekend / Фото из Фейсбука KyivPride

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