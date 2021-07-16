Летиция восхитила образом в красном платье с молнией на груди

16 июля 2021 , 18:28
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Источник:

24 канал

Королевская чета Испании осуществила совместный выход. Они встретились с олимпийской делегацией, которая будет представлять страну на Олимпиаде в Токио. Для публичного появления королева Летиция выбрала неординарное платье.

Встреча состоялась во Дворце Сарсуэла. Королева Испании подобрала наряд в официальном стиле, который гармонично сочетался с формой спортсменов. Это платье насыщенного красного цвета от люксового бренда Carolina Herrera, который обожает не только Летиция, но и Кейт Миддлтон.

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Летнее платье с юбкой в складку выделялось из гардероба жены Филиппа VI. Все благодаря молнии на груди и карманам. Наряд с женственным силуэтом Летиция довершила красными замшевыми босоножками на высоком каблуке. Обувь от того же бренда, что и элегантное платье.

Из аксессуаров королева Испании подобрала лишь серьги с камнями от марки Gold&Roses. Волосы она уложила ровно и не стала наносить макияж, подкрасив лишь глаза.


Филипп VI и Летиция в красном платье / Фото Getty Images

Предыдущие летние образы королевы Летиции:

  • с мужем королем Филиппом VI она посетила дань памяти жертв коронавируса. На мероприятии Ее Величество появилась в сдержанном темно-синем платье;
  • на церемонию открытия якобинского года Летиция пришла в бежевом тренче, широких штанах в тон и белой рубашке;
  • в безупречном белом наряде королева Испании побывала на ярмарке современного искусства в Мадриде.
Автор: Марина Джура