Ее Величество вместе с мужем, президентом правительства Наварры Марией Чивите и министром сельского хозяйства, рыбного хозяйства и продовольствия Луис Планас были на церемонии открытия якобинского года 2021-2022.

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Стильный look королевы Летиции

Королева Испании для этого события выбрала укороченные широкие брюки бежевого цвета и белую блузку. Поверх она надела стильный тренч в тон брюкам. Изящную талию подчеркнул красивый пояс. Такой look ее Величество соединила со светлой обувью на высокой платформе.

Среди украшений образ королевы довершали лаконичные серьги и любимое кольцо, которое подарили дочери. Волосы Летиция собрала в аккуратный хвост, а на лице сделала повседневный макияж с коричневыми тенями на веках. Неизменным элементом каждого аутфита королевы является белая защитная маска. Этот выход не стал исключением.



Королева Летиция и король Филипп VI / Фото Getty Images

Король Филипп VI на фото изображен рядом с женой. Он надел черные брюки, коричневый пиджак и голубую рубашку. Из обуви выбрал элегантные туфли. У мужчины также была на лице защитная маска.