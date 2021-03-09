Успешная телеведущая и блогер Леся Никитюк в солнечный весенний день опубликовала фотографию, где предстала посреди цветов в рубашке, которую надела на обнаженное тело.

Украинские знаменитости активно поздравляли женщин с праздником 8 Марта. Леся Никитюк также присоединилась к поздравлениям и обнародовала фотографию, где продемонстрировала свою сексуальность и женственность.

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Соблазнительное фото Леси Никитюк

Накануне 8 Марта мама Леси Никитюк праздновала день рождения. Блогер решила сфотографироваться посреди красивых букетов в соблазнительном образе.

Леся надела белую рубашку на обнаженное тело. Она засветила пышную грудь, на которой не было бюстгальтера. Также похвасталась длинными стройными ногами. Среди аксессуаров откровенный образ знаменитости дополняла цепочка на шее.

Волосы ведущая уложила ровно, а на лице сделала макияж в естественных оттенках с акцентом на губах, которые накрасила матовой помадой нюдового цвета.

Сексуальные образы Леси Никитюк: