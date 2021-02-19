Леся Никитюк похвасталась стройными ногами в откровенном костюме: фото
Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк покорила поклонников новой фотографией. Девушка предстала перед камерой в красивом наряде и похвасталась длинными ногами.
Источник:инстаграм Леси Никитюк
Леся Никитюк активно делится с подписчиками интересным и соблазнительным контентом. На личной странице в Инстаграме блогерша в очередной раз обнародовала обольстительный кадр.
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Звезда предстала перед камерой в костюме черного цвета. Наряд состоял из мини-юбки и короткого пиджака. Леся эротично сидела на полу, демонстрируя длинные стройные ноги. Знаменитость изображена на фотографии босиком, что добавляет аутфиту еще больше сексуальности.
Роскошные волосы красавица-блондинка уложила ровно. На лице она сделала нежный макияж с черными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах. Довершила look маленькими серьгами-кольцами и лаконичной подвеской.
Рядом с Никитюк позировал ее домашний любимец Рафик. Она мило улыбалась, глядя на песика.
Соблазнительный образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк
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