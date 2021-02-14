Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк показала 2 соблазнительные образы по случаю Дня святого Валентина. Она похвасталась откровенным декольте и засветила упругую грудь.

Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк не смогла обойти День святого Валентина. Она порадовала поклонников 2 тематическими сексуальными образами, которые взбудоражили воображение и завели сеть.

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Леся Никитюк в эротических образах

Телеведущая показала фигуру в белом и красном платье. Для первого аутфита звезда позировала перед камерой на кресле. Она проникновенно смотрела в объектив, чем добавила фото перчинки.

Леся Никитюк появилась в белом мини платье с откровенным декольте и широкими рукавами без бретелек. Она похвасталась стройными ножками и безупречной фигурой. Наряд знаменитость дополнила серебристыми босоножками на высоких каблуках, золотым браслетом на руке и цепочкой на шее.



Леся Никитюк / Фото с инстаграма Леси Никитюк

Для другого образа телеведущая подобрала похожее платье, однако красного цвета. Оно еще больше подчеркнуло глубокое декольте звезды и ее упругую грудь. Соблазнительный аутфит Леся Никитюк дополнила золотистой массивной цепочкой с подвеской в ​​виде звезды, серьгами, браслетом и большим количеством колец.

Знаменитость распустила волосы и выровняла их, сделав акцент на челке. Леся Никитюк также сделала красивый макияж на лице. Она подчеркнула глаза блестящими тенями и длинными черными стрелками, а губы накрасила помадой винного цвета.



Леся Никитюк / Фото с инстаграма Леси Никитюк