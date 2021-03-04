Ведущая рейтинговых проектов Леся Никитюк не стесняется раздеваться для многомиллионной аудитории. В роскошной квартире в Киеве она позировала в самом лишь боди, которое подчеркнуло аппетитную грудь и ягодицы.

За годы в шоу-бизнесе Леся Никитюк не успела завоевать звание украинского секс-символа, однако она нередко превосходит самых откровенных звезд. Ведущая взбудоражила сеть новым пикантным фото, на котором изображена в самом лишь боди.

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Фото Леси Никитюк в пикантном боди

Знаменитость чуть ли не ежедневно демонстрирует поклонникам свои look. Для весеннего выхода она выбрала эпатажные белые лосины с золотистым принтом и черное боди на тонких бретелях. Однако позировать перед зеркалом решила только в боди. Оно сексуально подчеркнуло бюст благодаря глубокому декольте.

В кадре Леся Никитюк показала стройную талию и аппетитные бедра. Она эротично выгнулась и выпятила ягодицы, поразив фолловеров обольстительными формами. Волосы блондинка оставила распущенными, а лицо демонстрировать не стала. Зато на фото видно изысканный интерьер спальни ведущей в элитной квартире в Киеве и домашнего любимца Рафика, который уже успел стать звездой социальных сетей.



Леся Никитюк в боди / Фото Instagram /@lesia_nikituk